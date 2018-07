Thailandia | soccorritore muore per mancanza di ossigeno Un tubo per far respirare i 12

Thailandia - si riduce l'ossigeno nelle grotte : morto un soccorritore - : L'uomo, 38 anni, era un ex Navy Seal che si era offerto volontario per lavorare alla liberazione dei 12 giovani calciatori intrappolati a Tham Luang. Era entrato per portare ossigeno ma non gliene è ...

Thailandia : grotta - soccorritore muore per poco ossigeno : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Thailandia : soccorritore impegnato nella grotta muore per asfissia : L’ex Seal Saman Kunan, impegnato nelle operazioni per il salvataggio dei ragazzi intrappolati in una grotta del nord della Thailandia, è morto per asfissia mentre cercava di tornare indietro dopo aver sistemato bombole di ossigeno nella cavità: la notizia è stata data dal vice governatore della regione di Chiang Rai, Passakorn Boonyalak. Kunan aveva 37 anni. “In un primo momento pensavamo che i nostri ragazzi potessero rimanere a ...

Thailandia : muore soccorritore grotta : ANSA, - BANGKOK, 6 LUG - Uno dei Navy Seals thailandesi impegnato nelle operazioni dei 12 ragazzi nella grotta di Tham Luang è morto per mancanza di ossigeno. Lo ha annunciato poco fa il portavoce ...

Thailandia - ragazzi intrappolati nella grotta : soccorritore muore per mancanza d’ossigeno : Dramma in Thailandia: uno dei Navy Seals impegnato nelle operazioni per liberare i dodici ragazzi intrappolati col loro allenatore nella grotta di Tham Luang è morto per mancanza di ossigeno. L'uomo, che aveva 38 anni, ha perso conoscenza sulla via del ritorno, e i tentativi di farlo rianimare sono falliti.Continua a leggere

Si riduce l’ossigeno nelle grotte - in Thailandia un soccorritore muore nelle operazioni di recupero dei ragazzi : Uno dei soccorritori dei dodici ragazzi bloccati nella grotta di Tham Luang nel nord della Thailandia è morto nella notte, per carenza di ossigeno, mentre stava rientrando alla base dei soccorsi dal punto dove si trovano da ormai dodici giorni i ragazzi e il loro allenatore. Lo ha comunicato il comandante delle squadre speciali della Marina Thailan...

Thailandia - ragazzi intrappolati nella grotta : soccorritore muore per mancanza d’ossigeno : Thailandia, ragazzi intrappolati nella grotta: soccorritore muore per mancanza d’ossigeno Dramma in Thailandia: uno dei Navy Seals impegnato nelle operazioni per liberare i dodici ragazzi intrappolati col loro allenatore nella grotta di Tham Luang è morto per mancanza di ossigeno. L’uomo, che aveva 38 anni, ha perso conoscenza sulla via del ritorno, e i tentativi […] L'articolo Thailandia, ragazzi intrappolati nella grotta: ...

Thailandia : muore soccorritore grotta : ANSA, - BANGKOK, 6 LUG - Uno dei Navy Seals thailandesi impegnato nelle operazioni dei 12 ragazzi nella grotta di Tham Luang è morto per mancanza di ossigeno. Lo ha annunciato poco fa il portavoce ...