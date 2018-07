tg24.sky

: Thailandia, si riduce l'ossigeno nelle grotte: morto un soccorritore - SkyTG24 : Thailandia, si riduce l'ossigeno nelle grotte: morto un soccorritore - pccpla : RT @LaPresse_news: Intrappolati nella grotta in Thailandia, si riduce ossigeno: muore sub. È corsa contro il tempo - cosmico77 : RT @SkyTG24: Thailandia, si riduce l'ossigeno nelle grotte: morto un soccorritore -

(Di venerdì 6 luglio 2018) L'uomo, 38 anni, era un ex Navy Seal che si era offerto volontario per lavorare alla liberazione dei 12 giovani calciatori intrappolati a Tham Luang. Era entrato per portarema non gliene è ...