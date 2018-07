Thailandia | ragazzi bloccati in grotta | soccorritori | “bisogna fare in fretta”

Thailandia - morto Navy Seal durante i soccorsi nella grotta. Fifa invita i ragazzi alla finale del Mondiale : "La Fifa ha il piacere di avere i ragazzi come nostri ospiti alla finale della Coppa del mondo", riporta la lettera pubblicata sulla pagina Facebook della Federcalcio di Bangkok. La partita è ...

Thailandia - ore disperate : Elon Musk manda i suoi ingegneri per salvare i ragazzi nella grotta : 11.49 Elon Mush, il fondatore di SpaceX, una delle aziende più innovative del mondo, manda i suoi ingegneri in Thailandia a cercare soluzioni tecniche che possano aiutare ad estrarre i ragazzi, ...

Thailandia - la situazione del gruppo di ragazzi si fa critica : morto un soccorritore per mancanza di ossigeno [GALLERY] : Proseguono i tentativi di salvataggio della squadra di ragazzini dispersa nella grotta di Tham Luang, intanto un soccorritore è morto per mancanza di ossigeno Proseguono senza sosta i tentativi di mettere in salvo il gruppo di dodici ragazzini di una squadra di calcio e del loro allenatore, intrappolato ormai da più di una settimana nella grotta di Tham Luang in Thailandia. Un percorso di 4 chilometri percorribile in undici ore divide i ...

Thailandia : allarme ossigeno nella grotta dove sono intrappolati i 12 ragazzi : E’ allarme ossigeno nella grotta in Thailandia dove sono intrappolati i 12 ragazzi con il loro allenatore: il livello è sceso al 15%, inferiore quindi al valore normale del 21%. Il dato è stato reso noto dai responsabili delle operazioni di soccorso, senza specificare quanta autonomia di respirazione abbia il gruppo. Nel frattempo proseguono le operazioni di posa di un tubo lungo quasi 5 km che possa immettere ossigeno nella ...

Thailandia - soccorritore muore per mancanza di ossigeno. Un tubo per far respirare i 12 ragazzini intrappolati : Uno dei Navy Seals thailandesi impegnato nelle operazioni dei 12 ragazzi nella grotta di Tham Luang è morto per mancanza di ossigeno. L’uomo, che aveva 38 anni, ha perso conoscenza sulla via del ritorno, e i tentativi di farlo rianimare sono falliti. L’annuncio è arrivato dal portavoce delle operazioni di soccorso. Il soccorritore morto si chiamava Saman Kunan, ed era un ex Navy Seal che si era congedato da poco per lavorare come addetto ...

Thailandia - primo tratto della grotta asciutto. Soccorritori cercano cunicolo alternativo per far uscire i ragazzini : Ci vogliono 11 ore per compiere il tragitto di andata e ritorno tra l’entrata della grotta Tham Luang e il punto dove i 12 giovani calciatori e il loro allenatore sono bloccati da ormai dodici giorni. Lo hanno rivelato alcuni Soccorritori che hanno percorso avanti e indietro i quattro tortuosi chilometri di distanza, parte dei quali ancora sommersi. In particolare, mentre il primo tratto consente ormai di camminare con i piedi ...

Il rischio monsone e il piano per salvare i ragazzi intrappolati nella grotta in Thailandia : È una corsa contro il tempo quella delle squadre di soccorso che sono riuscite a localizzare i 12 ragazzi bloccati con il loro allenatore in una grotta nel nord della Thailandia da quasi due settimane. Il rischio imminente è quello dell'arrivo di una nuova ondata di piogge monsoniche. "La cosa che ci preoccupa di più è il tempo: se piove ancora i nostri sforzi potrebbero essere bloccati come è successo in ...