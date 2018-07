Thailandia | poco ossigeno nelle grotte | morto uno dei sommozzatori Video

Thailandia : grotta - soccorritore muore per poco ossigeno : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Volley - Nations League 2018. L’Italia passeggia sulla Thailandia : 3-0 in poco più di un’ora : Poca fatica e tanta resa per l’Italia che vince 3-0 senza problemi la prima sfida in casa della Nations League, demolendo in un’ora e un quarto una Thailandia non all’altezza della manifestazione. Fallose in ricezione, inesistenti a muro (13-0 a favore delle italiane il computo finale), impalpabili in attacco, le thailandesi fanno da sparring partner alla squadra italiana che passeggia davanti al pubblico di Eboli, lasciando ...