Thailandia | ossigeno in calo nella grotta Morto un soccorritore

Bimbi nella grotta in Thailandia - è lotta contro il tempo : l'ossigeno sotto il 15% : Il livello dell'ossigeno nella grotta dove sono intrappolati i 12 ragazzi thailandesi con il loro allenatore è sceso al 15%, ben sotto al valore normale del 21%. Morto un soccorritore 38enne rimasto senza ossigeno durante il ritorno.

Proseguono i tentativi di salvataggio della squadra di ragazzini dispersa nella grotta di Tham Luang, intanto un soccorritore è morto per mancanza di ossigeno Proseguono senza sosta i tentativi di mettere in salvo il gruppo di dodici ragazzini di una squadra di calcio e del loro allenatore, intrappolato ormai da più di una settimana nella grotta di Tham Luang in Thailandia. Un percorso di 4 chilometri percorribile in undici ore divide i ...

Saman Kunan, ex sommozzatore della Marina thailandese, aveva 37 anni e faceva parte del team dei soccorritori volontari: ha perso conoscenza mentre stava riemergendo per mancanza di ossigeno dentro le grotte