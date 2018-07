Thailandia | ore disperate | forse trovato un cunicolo per portare fuori i ragazzi

Thailandia - sub muore nella grotta durante i soccorsi ai baby calciatori intrappolati. Allarme : il tempo è limitato : CHIANG RAI - Un sommozzatore thailandese, Samarn Unan, ex uomo del corpo dei Navy Seals di Bangkok, sub volontario è morto durante le operazioni di soccorso nella grotta allagata che tiene in...

Thailandia - trovato cunicolo che potrebbe portare ai ragazzi. Sub muore nella grotta. «Il tempo ora è limitato» : Nuove speranze di raggiungere i ragazzi intrappolati in una grotta di Tham Luang in Thailandia con un percorso alternativo alla pericolosa via subacquea. Gli scavatori pensano di aver individuato...

Thailandia - trovato un varco : l’ipotesi di far uscire i ragazzi entro poche ore : Gli speleologi avrebbero individuato un varco sopra al tunnel dove sono intrappolati gli 11 ragazzi con il loro allenatore. Ma il capo delle operazioni resta cauto

Thailandia - muore un soccorritore. Scoperto un cunicolo : sbuca a 200 metri dai ragazzi : Mentre è in corso una disperata corsa contro il tempo per tentare di salvare i dodici ragazzi e il loro allenatore rimasti intrappolati nella grotta Tham Luang, nel nord della Thailandia, si deve registrare la prima vittima. Si tratta di un soccorritore, Saman Kunan, morto per asfissia mentre cercava di tornare indietro dopo aver sistemato alcune bombole di ossigeno nella grotta. L'uomo aveva 37 anni e, in quanto ex marines, era esperto.Ora ...

Thailandia - ore disperate : Elon Musk manda i suoi ingegneri per salvare i ragazzi nella grotta : 11.49 Elon Mush, il fondatore di SpaceX, una delle aziende più innovative del mondo, manda i suoi ingegneri in Thailandia a cercare soluzioni tecniche che possano aiutare ad estrarre i ragazzi, ...

Thailandia - cala livello ossigeno nelle grotte. Morto un soccorritore | : L'uomo era un ex Navy Seal che si era offerto volontario per lavorare alla liberazione dei 12 giovani calciatori intrappolati a Tham Luang. Era entrato per portare ossigeno ed è deceduto durante il ...

Thailandia - la situazione del gruppo di ragazzi si fa critica : morto un soccorritore per mancanza di ossigeno [GALLERY] : Proseguono i tentativi di salvataggio della squadra di ragazzini dispersa nella grotta di Tham Luang, intanto un soccorritore è morto per mancanza di ossigeno Proseguono senza sosta i tentativi di mettere in salvo il gruppo di dodici ragazzini di una squadra di calcio e del loro allenatore, intrappolato ormai da più di una settimana nella grotta di Tham Luang in Thailandia. Un percorso di 4 chilometri percorribile in undici ore divide i ...

Bambini bloccati nella grotta in Thailandia : un soccorittore muore - Ultime Notizie Flash : Diventano sempre più complicate le operazioni di recupero dei 12 ragazzini bloccati nella grotta in Thailandia. Un soccorritore è morto a causa della mancanza di ossigeno

Thailandia - morto soccorritore nella grotta dei bambini/ Ultime notizie - mancanza di ossigeno : Thailandia, morto soccorritore nella grotta dei bambini. Ultime notizie, mancanza di ossigeno. 13 intrappolati all'interno delle grotte, i soccorsi devono agire in fretta(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 08:45:00 GMT)

Bimbi nella grotta in Thailandia - muore uno dei soccorritori per mancanza di ossigeno : La vittima, 38 anni, è un Navy Seals rimasto senza ossigeno durante il ritorno. Si fanno più complicate le operazioni di soccorso visto che si stava lavorando per insegnare ai ragazzi tecniche sub per uscire dalla grotta.