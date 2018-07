Thailandia | muore un soccorritore Scoperto un cunicolo | sbuca a 200 metri dai ragazzi

Thailandia - sub muore nella grotta durante i soccorsi ai baby calciatori. Allarme : il tempo è limitato : CHIANG RAI - Un sommozzatore thailandese, Samarn Unan, ex uomo del corpo dei Navy Seals di Bangkok, sub volontario è morto durante le operazioni di soccorso nella grotta allagata che tiene in...

La disperata corsa contro il tempo per salvare i dodici ragazzi e il loro allenatore intrappolati nella grotta Tham Luang, nel nord della Thailandia, fa registrare la prima vittima. Si tratta di un soccorritore, Saman Kunan, morto per asfissia mentre cercava di tornare indietro dopo aver sistemato bombole di ossigeno nella grotta. L'uomo aveva 37 anni e, in quanto ex marines thailandesi, era esperto. "In un primo momento pensavamo che i nostri ...

Uno dei Navy Seals thailandesi impegnato nelle operazioni dei 12 ragazzi nella grotta di Tham Luang è morto per mancanza di ossigeno. L'uomo, che aveva 38 anni, ha perso conoscenza sulla via del ritorno, e i tentativi di farlo rianimare sono falliti. L'annuncio è arrivato dal portavoce delle operazioni di soccorso. Il soccorritore morto si chiamava Saman Kunan, ed era un ex Navy Seal che si era congedato da poco per lavorare come addetto ...

L'ex Seal Saman Kunan, impegnato nelle operazioni per il salvataggio dei ragazzi intrappolati in una grotta del nord della Thailandia, è morto per asfissia mentre cercava di tornare indietro dopo aver sistemato bombole di ossigeno nella cavità: la notizia è stata data dal vice governatore della regione di Chiang Rai, Passakorn Boonyalak. Kunan aveva 37 anni. "In un primo momento pensavamo che i nostri ragazzi potessero rimanere a ...

