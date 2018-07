Thailandia | muore soccorritore grotta

Thailandia - sub muore nella grotta durante i soccorsi ai baby calciatori - VIDEO : CHIANG RAI - Un sommozzatore thailandese, Samarn Unan, ex uomo del corpo dei Navy Seals di Bangkok, sub volontario è morto durante le operazioni di soccorso nella grotta allagata che tiene in...

Thailandia - soccorritore muore in grotta : 6.17 Uno dei Navy Seals thailandesi impegnato nelle operazioni di soccorso dei 12 ragazzi nella grotta di Tham Luang è deceduto per mancanza di ossigeno. Lo ha annunciato il portavoce delle operazioni di soccorso. L'uomo, che aveva 38 anni, ha perso conoscenza sulla via del ritorno. I tentativi di rianimarlo sono stati inutili.

Thailandia - sub muore nella grotta durante i soccorsi ai baby calciatori : CHIANG RAI - Un sommozzatore thailandese, Samarn Unan, ex uomo del corpo dei Navy Seals di Bangkok, sub volontario è morto durante le operazioni di soccorso nella grotta allagata che tiene in...

Thailandia - balena pilota ingoia 80 buste di plastica e muore : Nello stomaco del cetaceo sono stati trovati 8 chilogrammi di buste inquinanti. La massa di plastica ingoiata era talmente grande da impedirle di nutrirsi. La balena è stata trovata in un canale della città di Singora, sulle coste meridionali della Thailandia.Continua a leggere

Thailandia - 80 buste di plastica nello stomaco : muore una balena pilota : Al largo della costa meridionale della Thailandia, una balena pilota è morta per aver ingoiato oltre 80 sacchetti di plastica. Il Paese è tra i maggiori consumatori al mondo delle inquinanti e 'indistruttibili' buste, spesso fatali per gli animali selvatici e fonte di gravissimo inquinamento. Il piccolo globicefalo è stato trovato in fin di vita in un canale vicino ...