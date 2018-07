Thailandia | morto Navy Seal durante i soccorsi nella grotta Fifa invita i ragazzi alla

Thailandia - cala livello ossigeno nelle grotte. Morto un soccorritore | : L'uomo era un ex Navy Seal che si era offerto volontario per lavorare alla liberazione dei 12 giovani calciatori intrappolati a Tham Luang. Era entrato per portare ossigeno ed è deceduto durante il ...

Thailandia - la situazione del gruppo di ragazzi si fa critica : morto un soccorritore per mancanza di ossigeno [GALLERY] : Proseguono i tentativi di salvataggio della squadra di ragazzini dispersa nella grotta di Tham Luang, intanto un soccorritore è morto per mancanza di ossigeno Proseguono senza sosta i tentativi di mettere in salvo il gruppo di dodici ragazzini di una squadra di calcio e del loro allenatore, intrappolato ormai da più di una settimana nella grotta di Tham Luang in Thailandia. Un percorso di 4 chilometri percorribile in undici ore divide i ...

Thailandia - poco ossigeno nelle grotte : morto uno dei sommozzatori Video : Saman Kunan, ex sommozzatore della Marina thailandese, aveva 37 anni e faceva parte del team dei soccorritori volontari: ha perso conoscenza mentre stava riemergendo per mancanza di ossigeno dentro le grotte

Thailandia - morto soccorritore nella grotta dei bambini/ Ultime notizie - mancanza di ossigeno : Thailandia, morto soccorritore nella grotta dei bambini. Ultime notizie, mancanza di ossigeno. 13 intrappolati all'interno delle grotte, i soccorsi devono agire in fretta(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 08:45:00 GMT)

Thailandia - si riduce l'ossigeno nelle grotte : morto un soccorritore - : L'uomo, 38 anni, era un ex Navy Seal che si era offerto volontario per lavorare alla liberazione dei 12 giovani calciatori intrappolati a Tham Luang. Era entrato per portare ossigeno ma non gliene è ...

Thailandia - affonda barcone di turisti cinesi : un morto - 53 dispersi : Thailandia, affonda barcone di turisti cinesi: un morto, 53 dispersi Thailandia, affonda barcone di turisti cinesi: un morto, 53 dispersi Continua a leggere L'articolo Thailandia, affonda barcone di turisti cinesi: un morto, 53 dispersi proviene da NewsGo.