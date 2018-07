Thailandia | le lettere dei ragazzi intrappolati e le scuse dell’allenatore | “Perdonatemi” 

lastampa

: 'Siamo tutti forti'. Le prime lettere dalla caverna in Thailandia dove sono intrappolati 12 ragazzi. Le scuse dell'… - HuffPostItalia : 'Siamo tutti forti'. Le prime lettere dalla caverna in Thailandia dove sono intrappolati 12 ragazzi. Le scuse dell'… - mileneluzi : RT @Lettera43: #Thailandia, ora che possono mandare lettere all'esterno, la prima cosa che l'allenatore dei ragazzi intrappolati nella grot… - Lettera43 : #Thailandia, ora che possono mandare lettere all'esterno, la prima cosa che l'allenatore dei ragazzi intrappolati n… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) I dodici bambini rimasti bloccati per 14 giorni con il loro allenatore di calcio in una grotta allagata inhanno scritto delleper i loro genitori. «Mamma, papà e fratellino, vi voglio bene», recita il biglietto del quindicenne Phiphat Photi, conosciuto come Nick. «Se esco, per favore potete portarmi del maiale e delle verdure g...