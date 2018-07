Thailandia | individuato cunicolo a 200 metri dai ragazzi intrappolati

Thailandia : ossigeno in calo nella grotta - individuato nuovo cunicolo | : Secondo i media gli scavatori hanno trovato un nuovo punto d'accesso che potrebbe facilitare la liberazione dei 12 giovani calciatori intrappolati a Tham Luang. Uno dei soccorittori intanto è deceduto ...

Thailandia - individuato cunicolo a 200 metri dai ragazzi : La Federazione mondiale del calcio ha invitato alla finale della Coppa del mondo in Russia i 12 ragazzi con il loro allenatore, augurandosi che vengano riportati in superficie in tempo e offrendo ...