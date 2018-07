Thailandia | il salvataggio dei ragazzi è una lotta contro il tempo

vanityfair

(Di venerdì 6 luglio 2018) C’è sempre meno ossigeno nella grotta inin cui sono intrappolati dal 23 giugno i 12 giovani calciatori con il loro allenatore. È stato con tutta probabilità l’aumento del numero delle persone nella cavità, dopo che isono stati trovati, a far scendere il livello di ossigeno fino a quel momento sufficiente a tenere in vita i giovani intrappolati. È quanto ha spiegato il comandante dei Navy Seals thailandesi, Arpakorn Yookomgaew. Le sue squadre stanno lavorando per rendere più efficace un tubo per l’aria lungo cinque chilometri che arriva fino alla grotta. È unail, la finestra diper ilè limitata, e soprattuttol’acqua. Le grotte di Tham Luang (dieci chilometri di cunicoli) sono frequentate dai locali, non sono presidiate e organizzate come quelle turistiche in Italia per esempio. Nei periodi di pioggia si riempiono d’acqua ...