Thailandia | cunicolo a 200mt dai ragazzi

Thailandia - ragazzi intrappolati : allarme ossigeno in grotta/ Sub morto - ultime notizie : cunicolo a 200 metri : Thailandia, morto soccorritore nella grotta dei bambini. ultime notizie, mancanza di ossigeno. 13 intrappolati all'interno delle grotte, i soccorsi devono agire in fretta(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 14:25:00 GMT)

Thailandia - individuato cunicolo a 200 metri dai ragazzi intrappolati : Il livello dell'ossigeno nella grotta dove sono intrappolati i 12 ragazzi thailandesi con il loro allenatore è sceso al 15%, ben sotto al valore normale del 21%. Morto un soccorritore 38enne rimasto senza ossigeno durante il ritorno.

Thailandia - muore un soccorritore. Scoperto un cunicolo : sbuca a 200 metri dai ragazzi : Mentre è in corso una disperata corsa contro il tempo per tentare di salvare i dodici ragazzi e il loro allenatore rimasti intrappolati nella grotta Tham Luang, nel nord della Thailandia, si deve registrare la prima vittima. Si tratta di un soccorritore, Saman Kunan, morto per asfissia mentre cercava di tornare indietro dopo aver sistemato alcune bombole di ossigeno nella grotta. L'uomo aveva 37 anni e, in quanto ex marines, era esperto.Ora ...

Thailandia - trovato cunicolo a 200mt : 14.12 I soccorritori che stanno lavorando nella grotta in Thailandia per trarre in salvo i ragazzini e l'allenatore avrebbero individuato un cunicolo a 200metri dai ragazzi, largo circa un metro. Lo riferisce il quotidano on line Khao Sod English. Finora si riteveva che si trovassero ad almeno 800-1000 metri sotto la montagna. "Le possibilità di avvicinarsi sono parecchio alte" ha detto il presidente degli ingegneri tailandesi.

Thailandia : ossigeno in calo nella grotta - individuato nuovo cunicolo | : Secondo i media gli scavatori hanno trovato un nuovo punto d'accesso che potrebbe facilitare la liberazione dei 12 giovani calciatori intrappolati a Tham Luang. Uno dei soccorittori intanto è deceduto ...

Thailandia - individuato cunicolo a 200 metri dai ragazzi : La Federazione mondiale del calcio ha invitato alla finale della Coppa del mondo in Russia i 12 ragazzi con il loro allenatore, augurandosi che vengano riportati in superficie in tempo e offrendo ...

Thailandia - primo tratto della grotta asciutto. Soccorritori cercano cunicolo alternativo per far uscire i ragazzini : Ci vogliono 11 ore per compiere il tragitto di andata e ritorno tra l’entrata della grotta Tham Luang e il punto dove i 12 giovani calciatori e il loro allenatore sono bloccati da ormai dodici giorni. Lo hanno rivelato alcuni Soccorritori che hanno percorso avanti e indietro i quattro tortuosi chilometri di distanza, parte dei quali ancora sommersi. In particolare, mentre il primo tratto consente ormai di camminare con i piedi ...