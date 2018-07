Thailandia | cala livello ossigeno nelle grotte Morto un soccorritore

Intrappolati in Thailandia - l’ossigeno nella grotta è calato al 15% : Intrappolati in Thailandia , l’ossigeno nella grotta è calato al 15% Intrappolati in Thailandia , l’ossigeno nella grotta è calato al 15% Continua a leggere L'articolo Intrappolati in Thailandia , l’ossigeno nella grotta è calato al 15% proviene da NewsGo.

Thailandia - ragazzi bloccati in una grotta : i soccorritori si calano in un cunicolo : I soccorritori sono riusciti a calarsi in un’apertura della grotta nel nord della Thailandia dove è dispersa da sette giorni una squadra giovanile di calcio con l’allenatore. L’operazione si è resa necessaria in quanto l’ingresso principale della cavità è stato allagato da forti piogge. Prima di far scendere i soccorritori è stata calata una corda lunga 40 metri, verificando che il fondo non è allagato: non è chiaro se ...