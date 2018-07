Terrorismo | jihadista da espellere dall’Italia ora è solo è agli arresti domiciliari

ilgiornale

(Di venerdì 6 luglio 2018) Un potenziale terrorista simpatizzante dell"Isis - che istigava a compiere attentati, facente parte di una cellula fondamentalista attiva in Liguria (come scritto nella sentenza dai giudici) - doveva essere espulso dall"Italia, ma ora sconterà quello che gli resta della pena.Nel verdetto, come ricorda Il Secolo XIX, i magistrati avevano sancito che, una volta espiata la condanna, l"egiziano filodoveva essere allontanato dal nostro Paese, ma intanto ora il nordafricano se e starà in casa, nella sua dimora a Cassano d"Adda in provincia di Milano, per il prossimo anno e mezzo (dei 5 totali di pena, poi scontati a 3 anni e 8 mesi). Lo ha deciso la corte d"appello di Genova.Indaga ora il nucleo speciale dei Ros dei carabinieri per garantire l"espulsione dell"uomo, presentando istanza "per tutela della sicurezza" all"attenzione del ministero dell"Interno di ...