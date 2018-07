Terna | ottiene certificazione Asset Management su beni tangibili

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 luglio 2018) Roma, 6 lug. (AdnKronos) –è la prima azienda in Italia a ottenere ladel proprio Sistema di Gestione degli, su, ovvero linee e stazioni elettriche, secondo la norma inzionale ISO 55001:2014 ‘” che definisce i requisiti per una ottimale gestione degli. La società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale ha aderito su base volontaria alla normativa denominata ‘systems – Requirements” (‘Gestione dei– Sistemi di gestione – Requisiti”), recepita in Italia nel 2015 come UNI ISO 55001:2015, standard a livello mondiale di riferimento per la gestione delle infrastrutture di una azienda. Ladella norma ISO 55001:2014 garantisce l’efficacia e l’efficienza del processo di ...