Tennis | Wimbledon | Giorgi agli ottavi Fabbiano cede a Tsitsipas

(Di venerdì 6 luglio 2018) Nel terzo turno la marchigiana supera in tre set la ceca Siniakova, numero 42 del ranking, 3-6 7-6(6) 6-2. Il pugliese non può nulla col 19enne greco: match chiuso in tre set. Domani Fognini con VeselyA sei anni dall’exploit del 2012, Camilatornadi finale di. L’impresa della marchigiana è da brividi. Un match point annullato alla ceca Katerina Sianikova sul 5-4 del secondo set prima dell’allungo decisivo del terzo set: 3-6 7-6 6-2 per l’azzurra in una maratona di 2 ore e 39 minuti. L’avvio è tutto per la ceca che serve meglio, risponde meglio e soprattutto riprende tutti gli attacchi della. La marchigiana invece è troppo passiva e molto fallosa. E’ un doppio fallo il primo punto giocato dallache perde subito la battuta. Camila va sotto 4-0 e poi 5-1. Tiene a fatica un turno di battuta per ridurre le distanza sul 2-5, poi recupera uno dei due break fino al 3-5, maancora il servizio con la ceca che chiude al primo set point utile.