Temptation Island | tutto pronto per la quinta edizione

(Di venerdì 6 luglio 2018) Mancano davvero pochissimi giorni al via delladi. Alla conduzione del programma è stato confermato l'ormai veterano Filippo Bisciglia ponto a guidare per l'ennesima volta le coppie in un'avventura della durata di 21 giorni nel villaggio 'Is Morus Relais' situato a Santa Margherita di Pula in Sardegna. La prima puntata della nuovaandrà in onda il 9 luglio in prime time su Canale 5. Filippo Bisciglia: 'Il falò resta il momento più emozionante, mi commuove' Filippo Bisciglia pochi giorni fa, in un intervista rilasciata al noto settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni' aveva introdotto l'2018 dell'isola delle tentazioni, soffermandosi su quello che, a suo modo di vedere, è il momento più toccante. "Il falò è il momento più emozionante. Sento che le coppie soffrono e mi commuovo, anche se dopo il montaggio tv non si vede". Il conduttore, nelle ...