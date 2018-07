Temptation Island | Nicola dimentica Sara | ora c’è Federica

Temptation Island 2018/ Coppie : il colpo di testa di Oronzo - flirt in vista per Valentina? : Temptation Island 2018, tutte le Coppie che partecipano al programma estivo di Canale 5: da Ida e Riccardo a Valentina e Oronzo, ecco cosa fanno e perché partecipano.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 14:46:00 GMT)

Temptation Island - Oronzo sclera e porta via Valentina : La coppia che ha abbandonato 'Temptation Island' dopo il primo falò sarebbe quella di Valentina e Oronzo. Una clip sul sito 'Wittytv' conferma l'indiscrezione di Maria De Filippi e delude i fan del ...

Raffaella Mennoia su Temptation Island : “Non pensate solo all’amore” : Temptation Island: il consiglio di Raffaella Mennoia Raffaella Mennoia si è lasciata andare a un lungo post su Instagram. L’autrice di Uomini e Donne e Temptation Island è tornata a parlare dell’amore, facendo forse un riferimento velato alle coppie che dal 9 luglio saranno protagoniste sull’isola delle tentazioni. La Mennoia ha esordito sui social affermando che la vita non è come un film, sottolineando che l’amore e ...

Chi è Giada Giovanelli? Biografia - età e vita privata della fidanzata di Francesco di Temptation Island 2018 : Vi state domandando anche voi chi è Giada Giovanelli? Con tutte le curiosità su Biografia, età e vita privata che abbiamo raccolto sul suo conto, riuscirete ad avere senza dubbio un'idea più chiara della fidanzata di Temptation Island 2018 (e quest'anno il cast di fidanzati è davvero esplosivo!). Non è proprio sconosciuta, visto che su Instagram vanta un gran numero di follower, che apprezzano molto il suo aspetto fisico (e cliccando qui ...

Temptation Island 2018 - prima puntata : subito un falò di confronto? : Cominciano a scaldarsi i motori della sesta edizione di TEMPTATION ISLAND, in partenza lunedì 9 luglio su Canale 5; il programma, condotto per il quinto anno consecutivo da Filippo Bisciglia, vedrà la partecipazione di sei nuove coppie disposte a mettere alla prova il loro amore per capire se sono davvero destinate a stare insieme. Grazie alle prime anticipazioni fornite dal sito WittyTv, lo stesso in cui vengono caricati dei filmati extra ...

Temptation Island 2018/ Coppie : incomprensioni e gelosie tra Ida e Riccardo nella prima puntata : Temptation Island 2018, tutte le Coppie che partecipano al programma estivo di Canale 5: da Ida e Riccardo a Valentina e Oronzo, ecco cosa fanno e perché partecipano.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 08:48:00 GMT)

Temptation Island - nuova clip 1^ puntata : Ida gelosa e falò di confronto per Valentina : Dopo una lunga attesa, ritorna su Canale 5 il famoso reality show estivo condotto da Filippo Bisciglia. La nuova edizione di 'Temptation Island 2018' andra' in onda in data lunedì 9 luglio con il primo appuntamento serale. In questa stagione non mancheranno i colpi di scena: i telespettatori infatti, a partire dalla prima puntata, assisteranno gia' ad una richiesta di falò di confronto. Chi sara' la coppia che abbandonera' anticipatamente il ...

Temptation Island 2018/ Coppie : da Ida e Riccardo a Valentina e Oronzo : ecco cosa fanno e perché partecipano : Temptation Island 2018, tutte le Coppie che partecipano al programma estivo di Canale 5: da Ida e Riccardo a Valentina e Oronzo, ecco cosa fanno e perché partecipano.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 04:05:00 GMT)

Temptation Island 2018/ Le emozioni della prima puntata : “Il falò? Li sento soffrire…” parola di Bisciglia : TEMPTATION ISLAND 2018, anticipazioni e coppie: la prima puntata sarà ricca di colpi di scena. Intanto ecco svelati nuovi nomi dei tentatori di questa edizione(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 19:16:00 GMT)

Temptation Island 2018 : data - coppie - tentatori e tutte le anticipazioni : Lavori in corso per Temptation Island 2018. Il reality delle tentazioni è pronto a tornare, a partire da lunedì 9 luglio, in prima serata su Canale 5. A mettersi in gioco sono...

Temptation Island - anticipazioni prima puntata : scoppia la lite tra fidanzati e tentatori : A pochi giorni dalla prima puntata di Temptation Island, in onda lunedì 9 luglio in prima serata su Canale 5, un video su Wittytv anticipa qualche “chicca” che la dice lunga sulle prime dinamiche di...

Anticipazioni Temptation Island : Valentina e Oronzo se ne vanno : Valentina De Biasi e Oronzo Carinola lasciano Temptation Island Solo pochi giorni dividono i fan dalla nuova edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia che prenderà il via lunedì 9 luglio in prima serata su Canale 5. Dai profili social della trasmissione sono state annunciate le coppie protagoniste dell’edizione, le cui registrazioni sono già terminate. Dalla presentazione a suscitare maggiore curiosità e tanto scalpore ...

“Pazzeschi!”. Temptation Island 5 : chi sono i tentatori dell’edizione 2018 : Temptation Island, il programma estivo di Maria De Filippi dedicato alle coppie che decidono di mettersi alla prova sta per iniziare. Infatti, un po’ in ritardo rispetto al passato, il reality condotto da Filippo Bisciglia è alle porte. Le registrazioni di Temptation Island in Sardegna sono già iniziate da un pezzo e sono già arrivate le prime news e i primi grandi colpi di scena. Per la messa in onda, gli spettatori dovranno attendere ...

Temptation Island 2018 - chi sono le coppie in gioco : Qui le coppie vivranno divise all'interno del villaggio, isolato dal resto del mondo: da una parte i fidanzati trascorreranno il loro tempo - tra sport ed escursioni - in compagnia di tredici giovani ...