Taylor Swift e Joe Alwyn in vacanza al mare e finalmente arrivano nuove foto della coppia

Concerto di Taylor Swift - la proposta di matrimonio / Video - James chiede la mano ad Alina e lei... : Concerto di Taylor Swift, la proposta di matrimonio: Video: a Londra James chiede la mano alla sua Alina. la ragazza scoppia a piangere e le immagini diventano subito virali.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 22:19:00 GMT)

Taylor Swift incontra J. K. Rowling nel backstage delle date londinesi : Anche Taylor è una potterhead!

Collaborazione in vista tra Niall Horan e Taylor Swift? Le dichiarazioni dopo il duetto a Wembley (video) : Aria di Collaborazione tra Niall Horan e Taylor Swift? I due cantanti amatissimi dai teenager potrebbero avere in riserbo alcune sorprese per i prossimi mesi. Durante l'evento benefico Horan & Rose, iniziativa capitanata da anni proprio da Niall in Collaborazione con il golfista Pal Justin Rose, Niall ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua carriera da solista dopo gli One Direction e il prossimo album di inediti. Fresco di ...

Taylor Swift ha cantato "Angels" insieme a Robbie Williams durante la seconda data a Londra : Ma che sorpresa!

Video del duetto di Taylor Swift e Robbie Williams in Angels a Londra - icone pop di due generazioni al Wembley : Il Video del duetto di Taylor Swift e Robbie Williams in Angels a Londra, sul palco del Wembley Stadium, resterà a futura memoria come l'incontro di due icone pop, rappresentative di due generazioni contigue, quella degli adolescenti degli anni Novanta e quella dei teenagers di oggi. Durante la sua mini-residency londinese al Wembley nell'ambito del Reputation World Tour, la Swift ha voluto e ottenuto che tra i suoi ospiti ci fosse ...

Taylor Swift si è esibita insieme a Niall Horan durante il suo concerto a Londra : Un momento MEMORABILE

Niall Horan e Taylor Swift duettano a sorpresa a Wembley per il Reputation World Tour (video) : Niall Horan e Taylor Swift a sorpresa insieme sul palco dello stadio di Wembley a Londra! Per i fortunati presenti alla tappa londinese del Reputation World Tour di Taylor Swift, venerdì 22 giugno una gradita sorpresa sul palco: la popstar statunitense ha chiamato con sé proprio il cantante irlandese degli One Direction. Durante il suo Reputation Tour, Taylor Swift ha chiamato con sé diverse volte alcuni ospiti e colleghi per raggiungerla sul ...

Il regalo degli U2 per Taylor Swift a Dublino - una sorpresa in camerino lascia la cantante senza parole (foto) : Un regalo degli U2 per Taylor Swift in concerto a Dublino: la band ha fatto una piacevole sorpresa alla cantante statunitense, di passaggio in Irlanda con il suo Reputation World Tour. Poco prima del suo concerto al Croke Park di Dublino, la popstar ha ricevuto un bellissimo mazzo di rose rosse accompagnato da un bigliettino: proprio gli U2 hanno voluto dare il benvenuto alla Swift in Irlanda, loro città natale. Questo il messaggio della band ...

Taylor Swift : in occasione del suo concerto a Dublino ha ricevuto un bellissimo regalo dagli U2 : Dei veri gentiluomini

#MTVMusicCup : vota il tuo preferito tra Emma - Taylor Swift - BTS e Marco Mengoni : Mondiali senza Italia? Tirati su di morale con questa super sfida dove il vincitore lo decidi TU!

Video e testo di Babe di Sugarland e Taylor Swift - la popstar in stile Desperate Housewives e Mad Man nel nuovo duetto : Il Video di Babe di Sugarland e Taylor Swift, la nuova partnership tra la vocalist del duo country e la popstar di Reputation, ha fatto il suo debutto online nel weekend. Già preannunciato da un'anteprima, il Video mostra Taylor Swift e Jennifer Nettles impersonare due donne che vivono una cocente delusione amorosa di cui è responsabile lo stesso uomo, come d'altronde racconta il testo del brano: "Hai davvero incasinato tutto, amore. Questa è ...

L’omaggio di Taylor Swift a Manchester in ricordo delle vittime dell’attentato : “Nessuno dimentichi quelle persone” (video) : L'omaggio di Taylor Swift a Manchester durante la prima data live della tranche europea del suo Reputation Tour 2018 negli stadi. La popstar statunitense ha fatto tappa ieri sera all'Etihad Stadium di Manchester e per l'occasione non ha potuto non rivolgere un pensiero a quanto accaduto lo scorso anno alla Manchester Arena, al concerto di Ariana Grande, peraltro sua amica e collega. L'attentato terroristico verificatosi lo scorso anno ...

Taylor Swift quasi irriconoscibile nel trailer del videoclip di "Babe" feat. Sugarland : Sempre e comunque bellissima

Khloé Kardashian contro Kanye West : la star usa Taylor Swift per replicare alla parole del rapper : Ahi