Taglio delle pensioni d' oro dai 5mila euro in su | un risparmio di appena 120 milioni

Giovanni Tria : "Reddito di cittadinanza e Taglio delle tasse vanno di pari passo" : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha rilasciato un'intervista a Bloomberg nella quale ha parlato di reddito di cittadinanza , taglio delle tasse , deficit ed euro. Per quanto riguarda i primi due punti fondamentali del contratto di governo tra Lega e MoVimento 5 Stelle, Tria ha detto che il reddito di cittadinanza e il taglio delle tasse devono "andare di pari passo" perché sono misure "necessarie per cambiare il sistema e sostenere la ...

Ambiente - Ministro Costa : entro il 2030 Taglio delle emissioni del 40% in UE : “La nostra proposta è quella che l’Europa mantenga, facendolo diventare vincolante, l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 del settore automobilistico del 15% già previsto dalla Commissione europea per il 2025. Ma poi si deve accelerare, salendo al 30% intorno al 2028, e arrivando a un taglio del 40% al 2030 . Se l’Europa compierà questo sforzo di ambientalizzazione del settore dell’auto, porta a casa anche ...

Davvero Di Maio può ottenere un miliardo di euro dal Taglio delle “pensioni d’oro”? : Basta fare un paio di conti per capire che è impossibile: secondo gli esperti la cifra è più vicina ai cento milioni di euro The post Davvero Di Maio può ottenere un miliardo di euro dal taglio delle “pensioni d’oro”? appeared first on Il Post.