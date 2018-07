tuttoandroid

: Swiftkey aggiunge gli adesivi esclusivi di Ant-Man and The Wasp - TuttoAndroid : Swiftkey aggiunge gli adesivi esclusivi di Ant-Man and The Wasp -

(Di venerdì 6 luglio 2018)ha appena rilasciato un aggiornamento cheun nuovo pacchetto didedicati al film Ant-Man and The, in uscita nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 14 agosto. Il pacchetto offrestatici e animati in stile cartoon che includono i principali personaggi che saranno protagonisti nella pellicola. L'articologlidi Ant-Man and Theproviene da TuttoAndroid.