Svolta Balotelli | ecco la nuova destinazione di SuperMario

(Di venerdì 6 luglio 2018) Sono ore caldissime sul fronte calciomercato, non solo la questione Cristiano Ronaldo ma anche quella legata ad un altro attaccante, Mario, deciso il futuro del calciatore della Nazionale. Nelle ultime ore si è profilata la possibilità di tornare in Italia ma alla fine la decisione è stata quella di rimanere in Ligue 1. Dopo l'esperienza con la maglia del Nizza è fatta con il Marsiglia, nelle ultime ore definiti gli ultimi dettagli, pronto un biennale. Super offerta anche dalla Cina, poi l'inserimento del Marsiglia che ha chiuso la trattativa in poche ore.