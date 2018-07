SuperQuark | il classico che non perde un colpo

gqitalia

(Di venerdì 6 luglio 2018) La cultura in tv, in prima serata, è stata ancora una volta premiata. Mercoledì sera, su Rai 1, è partita la 23esima edizione died è stato boom di ascolti (ha vinto la serata con oltre tre milioni di telespettatori e uno share del 16,03%), ma anche di post sui social (in particolare su Twitter). Al timone sempre Piero Angela, che nonostante i suoi 89 anni, è in splendida forma e riesce ancora a catturare e coinvolgere gli spettatori a casa come la prima volta (e forse ancora di più). È proprio lui l’arma vincente: il celebre divulgatore scientifico è in grado di creare il giusto storytelling, rendendo semplici anche gli argomenti più ostici e stimolando la curiosità. E così passa dalle barriere coralline tropicali ai robot usati in sala operatoria (tanto per fare degli esempi) con grande maestria, senza far venire a nessuno la tentazione di cambiare canale. Uno stile ...