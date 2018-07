Superman con i guanti | i portieri sono i nuovi fenomeni! Da Courtois a Pickford | il

sportfair

(Di venerdì 6 luglio 2018) Da, fenomeni con i! Gli attaccanti deludono e il Mondiale si vince con la porta blindata Ai Mondiali di Russia 2018, finora, ii protagonisti assoluti. In quella che sarebbe dovuta essere la competizione di Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo e Cavani,i veri fenomeni. Nel bene e nel male, coloro che difendono la porta stanno facendo la differenza a Russia 2018. Il ruolo deiè delicatissimo, e un loro errore può essere fatale, tanto da poter segnare addirittura la loro carriera. D’altra parte però, iposanche fare la storia e la differenza, ed essere ricordati a vita per una sola, decisiva, parata. / AFP PHOTO / Manan VATSYAYANA Come dimenticare i due salvataggi di Akinfeev, ai rigori, costate care alla Spagna, eliminata agli ottavi di finale dalla Russia? Due parate, che rimarranno nella ...