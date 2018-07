Sulla parità il comparto tecnologico a Milano | -0 | 14% | | giornata da dimenticare per

Piazza Affari apre Sulla parità - Borse europee in moderato rialzo : Apertura sulla parità per Piazza Affari . L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni a quota 22.504 punti. Partenza in moderato rialzo invece per le altre principali Borse europee : Londra +0,18%, ...

‘Niente disuguaglianze ne Il trono di spade’ : Emilia Clarke Sulla disparità di pagamento tra Claire Foy e Matt Smith : Non solo Il trono di spade è forse la serie più amata e seguita a livello mondiale, ma è anche una delle più eque: come ha svelato Emilia Clarke in una recente intervista, non ci sono mai state disparità di pagamento tra interpreti femminili e interpreti maschili. Parlando con Kering Women in Motion durante la sua ospitata al Festival di Cannes per presentare Solo: A Star Wars Story, Emilia ha raccontato che episodi simili non si sono mai ...