Sudafrica | branco di leoni uccide un gruppo di bracconieri

Gang di bracconieri sbranata da branco di leoni in Sudafrica : In Sudafrica un gruppo di leoni ha sbranato una Gang di bracconieri di almeno due persone, che si trovavano in una riserva probabilmente per cacciare rinoceronti. La vicenda, che fa da contraltare a quella del rinoceronte ucciso per un centimetro di corno pochi giorni fa, è riportata dal sito locale Sowetan Live.L'attacco è avvenuto nella Sibuya Game Reserve, nella parte orientale del paese. Vicino ai resti delle persone sbranate ...