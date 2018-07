Sud America | da culla del calcio a delusione Mondiale | dopo il ko del Brasile solo

Calcio - Europa sconfigge Sudamerica : Francia e Belgio in semifinale : Ora ne abbiamo la certezza: comunque vadano a finire i match di domani, il tabellone delle semifinali di questo Mondiale 2018 sarà interamente composto da Nazionali europee. Con il Sudamerica, rappresentato da Uruguay e Brasile, sconfitto su tutti i fronti dal Calcio del nostro Continente quest’oggi. Nel pomeriggio, la Francia ha sconfitto l’Uruguay privo di Cavani per 2-0: a segno due giocatori accomunati dalla stessa sede del loro club di ...

Mondiali Russia 2018 - l’addio del Brasile è il flop del calcio Sudamericano : semifinaliste tutte europee - non succedeva da 2006 e 1982! E’ la 5ª volta nella storia - e la cabala premia l’Inghilterra… : Con l’addio del Brasile, i Mondiali di Russia 2018 diventano la 5ª edizione della storia della Coppa del Mondo ad avere semifinaliste tutte europee. L’eliminazione simultanea di Uruguay e Brasile per mano di Francia e Belgio, infatti, delinea il flop del calcio sudamericano, mai così male quanto negli ultimi 12 anni. Già nel 2006, infatti, tutte le semifinaliste furono europee, mentre nel 2010 il solo Uruguay era arrivato in ...

Mondiali - il Ct della Francia : “l’Uruguay è una squadra Sudamericana - molto difficile da affrontare2 : “Nel 2014 siamo usciti per mano della Germania, che invece abbiamo eliminato all’Europeo di due anni fa in semifinale. Quello, però, era un altro avversario. Se ogni volta arriviamo nelle fasi a eliminazione diretta dei grandi tornei per nazioni, allora la ‘mia’ squadra può essere definita competitiva. Questo mi sembra un dato incontrovertibile”. Così il ct della Francia, Didier Deschamps, in conferenza ...

Brasile-Belgio - Mondiale 2018 : la storia contro i giovani rampanti - ennesima sfida Sudamerica-Europa : Inutile negarlo: anche in quest’edizione dei Mondiali i due continenti predominanti sono Sud America ed Europa: domani sera alle ore 20.00 a Kazan andrà in scena la sfida tra Brasile e Belgio, valida per i quarti di finale della rassegna di Russia 2018. La vincente sfiderà chi centrerà il bersaglio grosso tra Uruguay e Francia, altro atto di questa eterna sfida. I pentacampioni del mondo sono ai quarti per la settima edizione consecutiva, ...

Calciomercato - l’Udinese strizza l’occhio al Sudamerica : in arrivo un attaccante argentino : Il club del presidente Pozzo ha compiuto passi importanti per Ignacio Pussetto, attaccante argentino di proprietà dell’Huracan L’Udinese è pronta a regalare un nuovo attaccante a Velazquez, si tratta di Ignacio Pussetto, giocatore argentino di proprietà dell’Huracan. Già seguito in passato, il classe ’95 è adesso vicinissimo a sbarcare in Italia, mancano da limare solo gli ultimi dettagli tra le parti prima di ...

Colombia-Inghilterra 4-5 Bianchi avanti solo ai rigori Bacca tradisce i Sudamericani Il quadro completo dei quarti : La squadra di Southgate si porta in vantaggio con un ingenuo rigore trasformato da Kane, Mina segna il suo terzo gol iridato al 93'. Poi dal dischetto sbagliano Henderson, Uribe e il milanista

Colombia-Inghilterra 4-5 Bianchi avanti solo ai rigori Bacca tradisce i Sudamericani La Svezia elimina la Svizzera : La squadra di Southgate si porta in vantaggio con un ingenuo rigore trasformato da Kane, Mina segna il suo terzo gol iridato al 93'. Poi dal dischetto sbagliano Henderson, Uribe e il milanista

Mondiali Russia - il Portogallo ci mette… Pepe ma l’Uruguay è più squadra con un Super Cavani : 3ª volta consecutiva ai Quarti di Finale per i Sudamericani - il TABELLONE aggiornato : 1/15 AFP/LaPresse ...

Senegal-Colombia 0-1 - avanti i Sudamericani : Roma, 28 giu. , askanews, La Colombia batte il Senegal 1-0 e stacca il biglietto da prima del girone H ai Mondiali di Russia 2018 per gli ottavi di finale. Se la vedrà contro la seconda classificata ...

Cocaina dal Sud America per piazze spaccio Roma - 9 arresti : Cocaina dal Sud America per piazze spaccio Roma, 9 arresti Cocaina dal Sud America per piazze spaccio Roma, 9 arresti Continua a leggere L'articolo Cocaina dal Sud America per piazze spaccio Roma, 9 arresti proviene da NewsGo.

Cocaina dal Sud America per piazze Roma : ANSA, - Roma, 27 GIU - Cocaina importata dal Sud America per le principali piazze di spaccio Romane, ma anche di altre province italiane. I carabinieri della compagnia Roma Centro, con i militari del ...

Roma - traffico di cocaina dal Sud America/ Video - 9 arresti : trasformavano la droga in crema inodore : Roma, traffico di cocaina dal Sud America. Video, 9 arresti: trasformavano la droga in crema inodore. 17 kg di droga e 60.000 euro di contanti sequestrati(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:45:00 GMT)

Roma - cocaina dal Sud America nascosta in confezioni di shampoo : 9 arresti : Con un particolare processo chimico trasformavano la cocaina purissima in una crema, densa e inodore, per poi nasconderla in confezioni sigillate di shampoo e di altri prodotti cosmetici. Tutto con la complicità di industrie di marchi famosi a livello internazionale, dicono gli investigatori. Obiettivo: importarla dal Sud America e rivenderla nelle piazze di Roma, dal Pigneto a San Lorenzo, fino a Trastevere, Campo dè Fiori e Lungotevere. Per ...