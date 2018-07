Stupra la figlia della compagna

Roma - padre-orco paga stranieri per Stuprare figlia 15enne disabile : Una situazione che ha dell"incredibile, che riempie di orrore e disgusto, quella avvenuta a Monteverde (Roma). Qui il padre di una ragazzina disabile di soli 15 anni pagava degli uomini di colore perchè stuprassero la figlia, il tutto mentre lui riprendeva quelle orribili immagini con la telecamera del suo cellulare. Per lei, incapace di difendersi, di parlare e perfino di gridare per chiedere aiuto a causa della disabilità mentale che la ...

Matera - Stupra figlia della compagna : arrestato 44enne/ Ultime notizie : per la madre era colpa della ragazzina : Matera, stupra la figlia minorenne della compagna: arrestato 44enne. Le violenze sono andate avanti per anni, alle richieste di aiuto la madre l'avrebbe colpevolizzata.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 16:49:00 GMT)

Papà Stuprava la figlia dodicenne 'Così ti puoi difendere da chi ti vuole violentare' : 'Te lo faccio, così ti puoi difendere da chi ti vuole violentare': con questa atroce giustificazione un padre cinquantenne della provincia di Perugia violentava sua figlia di 12 anni. I carabinieri lo ...

Perugia - violentava figlia 12enne : "Così impari a difenderti dagli Stupratori" : violentava la figlia di 12 anni dicendole "così ti puoi difendere da chi ti vuole stuprare". I carabinieri hanno così arrestato il papà orco, un 50enne della provincia di Perugia, sulla cui identità le forze dell’ordine mantengono però il massimo riserbo. La notizia è riportata sull’edizione odierna del quotidiano “La Nazione”, che ha ricostruito una storia di abusi domestici avvenuti nel mese di aprile. A sporgere la denuncia che ha avviato ...

Stupra figlia 12enne : "Così ti puoi difendere" : Un uomo di circa 50 anni della provincia di Perugia è stato arrestato perché accusato di aver violentato la figlia di 12 anni. L'uomo è stato denunciato dalla ex moglie che ha raccolto le confidenze ...

Orrore India - padre Stupra la figlia per 6 mesi/ Asifa e le altre bimbe invisibili : 240mila uccise all’anno : India, padre stupra figlia per 6 mesi. Lui si giustifica dicendo: “Solo una cosa normale”. La moglie lo denuncia e lo fa arrestare. Ennesima storia horror da quella zona del mondo(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:48:00 GMT)

Stupra la figlia di 13 anni per 6 mesi : «Sesso tra padre e figlia è normale in tutte le famiglie» : Choc in India. Un operaio ha Stuprato per sei mesi la figlia di 13 anni a Gurugram, vicino a New Delhi, facendole credere che «un rapporto fisico fra padre e figlia avviene normalmente in tutte...