ilgiornale

: Strani avvistamenti a Maccarese: 'C'è un coccodrillo nel canale' - - allnews24eu : Strani avvistamenti a Maccarese: 'C'è un coccodrillo nel canale' - - IGPNewsOnline : «C'è un coccodrillo nel canale»: gli strani avvistamenti a Maccarese - SerLongo : «C'è un coccodrillo nel canale»: gli strani avvistamenti a Maccarese -

(Di venerdì 6 luglio 2018) "C'è unnel". È una frase ripetuta spesso a(Roma), dove negli ultimi giorni si stanno registrando numerose segnalazioni didi un alligatore.Le testimonianzeLa prima segnalazione risale a due mesi fa, seguita da altre più recenti. "Nuotava dentro ilsono un appassionato di animali e conosco la differenza tra un varano o un iguana, quello era un", ha spiegato un ragazzo di 16 anni a Il Messaggero."Una settimana fa, saranno state le 5 del mattino - racconta un testimone -. Ero su via Campo Salino prima delle Vasche di- a qualche decina di metri davanti a me sulla strada ha attraversato uno strano animale. Era grande, solo la coda sarà stata lunga due metri, sembrava proprio un, finora ho evitato di raccontarlo, mi avrebbero preso per matto".Adulti e bambini, tutti parlano di un rettile lungo oltre due ...