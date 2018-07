Stop ai vu cumprà e controlli | ecco le spiagge sicure di Salvini

ilgiornale

: Salvini dichiara 'stop all'invasione dei vu cumprà sulle spiagge'. Multe a chi acquista merce dai venditori ambulan… - Easyviaggio : Salvini dichiara 'stop all'invasione dei vu cumprà sulle spiagge'. Multe a chi acquista merce dai venditori ambulan… - aldo_lazzaro : RT @Luigi_Tarzia: 'Stop ai vu cumprà tra gli ombrelloni'.Il divieto di #Salvini - sempre contro la povera gente - irromperà nei prossimi su… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Il ministero degli Interni ha dato il via al piano "". Matteoha illustrato questa mattina i punti della nuova circolare che dà indicazioni per lazza per l'estate 2018. La direttiva andrà a toccare da vicino la vita quotidiana degli italiani in vacanza con nuove misure per dare piùzza sullee nelle località turistiche: "Non bastano infatti "gli appelli a non comprare il falso, a non farsi massaggiare da chi non ha il titolo per farlo, a non comprare la collanina da chi ci fa tenerezza perché così si alimenta soltanto la criminalità". Saranno quindi a disposizione "alcuni milioni, soldi tratti dal Fondo Unico per la Giustizia, quindi soldi sequestrati alla mafia, che saranno distribuiti alle prefetture per far sì che siano pagati gli straordinari agli agenti della polizia locale che pattuglieranno le".Non ci saranno grosse novità sulle ...