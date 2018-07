Stoccata di Zucchero a Vasco Rossi | si dibatte la questione duetti | “A qualcuno trema il

optimaitalia

: Stoccata di @ZuccheroSugar a Vasco Rossi, si dibatte la questione duetti: 'A qualcuno trema il buco del c***'… - OptiMagazine : Stoccata di @ZuccheroSugar a Vasco Rossi, si dibatte la questione duetti: 'A qualcuno trema il buco del c***'… - monicascapin77 : RT @Radio105: Sembra esserci in atto un vero e proprio scontro tra titani ?? #Zucchero #Vasco #intervista - Radio105 : Sembra esserci in atto un vero e proprio scontro tra titani ?? #Zucchero #Vasco #intervista -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Arriva ladidopo le dichiarazioni rese sui. Nelle ultime settimane, il rocker di Zocca aveva avuto modo di esprimere il suo parere sulle rese a due voci, definendole come delle espressioni artistiche degne dei bambini dell'asilo. Ecco quindi spiegato il motivo dell'assenza dinella carriera di, che non avrebbe intenzione di prestarsi a questo tipo di condivisione. Di tutt'altro avviso è invece Adelmo Fornaciari, che ha ribadito l'importanza del valore della condivisione: "La bellezza sta nel condividere qualcosa con chi non teme di non essere all'altezza. Se c'è anima e passione, non si può aver paura di essere inferiori".Com'è noto, nei lunghi anni di carriera che hanno portatoin giro per il mondo non si sono risparmiate le collaborazioni, con artisti italiani ma anche internazionali. Nell'esprimere il suo pensiero, ...