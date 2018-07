Stephen Amell | l’Oliver Queen di Arrow | nudo in piscina | scatto virale su Instagram

tvzap.kataweb

: Siamo punto e a capo ?? - TheRedHead_blog : Siamo punto e a capo ?? - UniMoviesBlog : Stephen Amell in pausa da #Arrow si mostra nudo in piscina - DarioConti1984 : Arrow: Stephen Amell smentisce le voci sul periodo in prigione di Oliver Queen -

(Di venerdì 6 luglio 2018) “Ci vuole un fisico bestiale”, cantava Luca Carboni: il concetto è valido soprattutto per chi deve interpretare un supereroe al cinema o in televisione ed è particolarmente adatto al caso di, tonicissimo interprete del protagonista di, Oliver, che ha deciso di mostrare ai suoi fan diil frutto dei suoi duri allenamenti in maniera integrale. L’attore canadese ha infatti deciso di farsi fotografare completamente(e non è nemmeno la prima volta, per lui) sul bordo della suadi Palm Springs per poi condividere losu, mandando in visibilio un po’ tutti i suoi follower. Del resto non si viene contattati per fare 50 sfumature se si pesa meno di 70 chili… It might not look like it, but I’ve been making major life decisions all afternoon. A post shared by(@) on Jul 2, ...