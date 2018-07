Stagione balneare sicura! i controlli e le raccomandazioni della Guardia Costiera

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 6 luglio 2018) Chieti - Ladi Vasto è impegnata a tempo pieno per assicurare una vigilanza continua rivolta a garantire agli utenti del mare unasicura. Pattuglie via terra e motovedette via mare hanno il compito di salvaguardare la sicurezza degli utenti del mare e prevenire ogni possibile forma di pericolo per coloro che vogliono godersi in tranquillità il periodo estivo. Proprio nei giorni scorsi personaledi Vasto è intervenuto congiuntamente al servizio 118 per assistere due bagnanti rientrati a riva con estrema difficoltà a causa delle correnti presenti in zona nelle vicinanzefoce del fiume Sangro. In questo periodo si sta ponendo maggiore attenzione anche alla verifica del rispetto dell’Ordinanza di Sicurezza, attività che verrà intensificata nei periodi di maggiore afflusso sulle spiagge del ...