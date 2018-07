: Stadio della Roma, i verbali di Luca Parnasi: “Palozzi mi chiedeva sempre soldi, Civita voleva un lavoro per il fig… - fattoquotidiano : Stadio della Roma, i verbali di Luca Parnasi: “Palozzi mi chiedeva sempre soldi, Civita voleva un lavoro per il fig… - virginiaraggi : In bocca al lupo a tutti i grandi nuotatori nazionali ed internazionali che da oggi a domenica ci regaleranno uno s… - Coninews : Pronti? Via! ?? Inizia oggi il 55° Trofeo Settecolli allo Stadio del Nuoto del Foro Italico di Roma ?????… -

Il Gip diha deciso che il costruttore Luca, arto nell' inchiesta sul nuovono a Tor di Valle, resti in. Respinta l'istanza di scarcerazione presentata dalla difesa. I Pm avevano dato parere favorevole ai domiciliari. Per il Gip non sono mutate le condizioni per cui è stato disposto il, malgrado le ammissioni su dazioni di denaro a esponenti politici, fatte danell'ultimo interrogatorio, 11 ore davanti agli inquirenti.(Di venerdì 6 luglio 2018)