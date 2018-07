Stadio Roma - Luca Parnasi resta in carcere - : Il giudice non ha concesso i domiciliari perché non sono mutate le esigenze cautelari rispetto all'ordinanza di custodia del 13 giugno scorso

Stadio della Roma - Luca Parnasi resta in carcere. Gip nega la scarcerazione : resta in carcere Luca Parnasi, il costruttore arrestato nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Il gip Maria Paola Tomaselli ha respinto l’istanza di scarcerazione avanzata dai difensori dopo l’interrogatorio, durato circa 11 ore, durante il quale l’imprenditore avrebbe fatto ammissioni sulle dazioni di danaro ai partiti. La Procura aveva dato parere favorevole alla concessione dei domiciliari. La decisione del ...

Stadio della Roma : Parnasi resta in carcere : Roma – resta in carcere Luca Parnasi, l’ex presidente di Euronova arrestato lo scorso giugno nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Il gip Maria Paola Tomaselli ha respinto l’istanza di scarcerazione avanzata dai legali del costruttore al termine del lungo interrogatorio, svoltosi a fine giugno, durante il quale il costruttore, attualmente detenuto a Rebibbia, avrebbe fatto delle ammissioni su ...

Stadio Roma - Parnasi resta in carcere : 11.23 Il Gip di Roma ha deciso che il costruttore Luca Parnasi, arrestato nell' inchiesta sul nuovo Stadio Romano a Tor di Valle, resti in carcere. Respinta l'istanza di scarcerazione presentata dalla difesa. I Pm avevano dato parere favorevole ai domiciliari. Per il Gip non sono mutate le condizioni per cui è stato disposto il carcere, malgrado le ammissioni su dazioni di denaro a esponenti politici, fatte da Parnasi nell'ultimo ...

Stadio della Roma - i verbali di Luca Parnasi : “Palozzi mi chiedeva sempre soldi - Civita voleva un lavoro per il figlio” : “Palozzi mi chiedeva sempre soldi, a Civita ho fatto un favore mettendomi nei suoi panni come padre ma non gli ho mai dato soldi”. Luca Parnasi, il costruttore finito in carcere nella maxi inchiesta sul nuovo Stadio della Roma e che ha cominciato a collaborare con la procura, descrive così ai pm di piazzale Clodio il suo rapporto con i due indagati, rappresentanti della politica Romana. Il primpo è l’ex assessore regionale del Pd, ...

Inchiesta Stadio Roma - le ammissioni di Parnasi ai pm : "Palozzi chiedeva sempre soldi - Civita solo favori" : Depositata parte del lungo interrogatorio in cui il costruttore spiega i suoi rapporti coi politici indagati. "Mi chiamava sempre" dice a proposito dell'ex vicepresidente della Regione "ma a me non interessava perche stavo tentando di costruire un rapporto coi 5S"

Stadio Roma - interrogati in carcere i collaboratori di Parnasi : Sono stati sentiti oggi in carcere due dei collaboratori del costruttore Luca Parnasi, della società Eurnova, accusati di associazione a delinquere nell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Si ...