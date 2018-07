Stadio della Roma | restano in carcere i manager di Eurnova

Stadio della Roma - Luca Parnasi resta in carcere. Gip nega la scarcerazione : resta in carcere Luca Parnasi, il costruttore arrestato nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Il gip Maria Paola Tomaselli ha respinto l’istanza di scarcerazione avanzata dai difensori dopo l’interrogatorio, durato circa 11 ore, durante il quale l’imprenditore avrebbe fatto ammissioni sulle dazioni di danaro ai partiti. La Procura aveva dato parere favorevole alla concessione dei domiciliari. La decisione del ...

Stadio della Roma : Parnasi resta in carcere : Roma – resta in carcere Luca Parnasi, l’ex presidente di Euronova arrestato lo scorso giugno nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Il gip Maria Paola Tomaselli ha respinto l’istanza di scarcerazione avanzata dai legali del costruttore al termine del lungo interrogatorio, svoltosi a fine giugno, durante il quale il costruttore, attualmente detenuto a Rebibbia, avrebbe fatto delle ammissioni su ...

Stadio della Roma - i verbali di Luca Parnasi : “Palozzi mi chiedeva sempre soldi - Civita voleva un lavoro per il figlio” : “Palozzi mi chiedeva sempre soldi, a Civita ho fatto un favore mettendomi nei suoi panni come padre ma non gli ho mai dato soldi”. Luca Parnasi, il costruttore finito in carcere nella maxi inchiesta sul nuovo Stadio della Roma e che ha cominciato a collaborare con la procura, descrive così ai pm di piazzale Clodio il suo rapporto con i due indagati, rappresentanti della politica Romana. Il primpo è l’ex assessore regionale del Pd, ...

Migranti - ex deputato Udc arrestato : “I soldi per l’accoglienza usati per comprare l’abbonamento allo Stadio della Juventus” : I fondi per l’accoglienza ai Migranti in provincia di Trapani sono stati utilizzati anche per acquistare abbonamenti allo Juventus Stadium per la stagione 2015/2016. Il retroscenza è emerso durante una delle perquisizioni negli uffici riferibili a Onofrio “Norino” Fratello, ex deputato dell’ Udc dell’Assemblea Regionale Siciliana, arrestato dai carabinieri di Trapani. Tra i documenti sequestrati, infatti, gli ...

Mondiali Russia 2018 – In piazza come allo Stadio - la delusione dei tifosi della Colombia dopo l’eliminazione [GALLERY] : Grande delusioner peri tifosi della Colombia dopo l’eliminazione da Russia 2018 per mano dell’Inghilterra: la tristezza sui volti è uguale tanto nelle piazze quanto allo stadio Ieri notte la Colombia è arrivata ad un passo dai quarti del Mondiale di Russia 2018. La nazionale sudamericana si è fermata solo ai calci di rigore contro l’Inghilterra di Kane. Grandissima la delusione che ha accomunato i tifosi presenti allo ...

Stadio di Amsterdam - la corrente elettrica è garantita dalle batterie della Nissan Leaf : Cosa c'entra con l'automobilismo? Il sistema di accumulo è alimentato da batterie , nuove e di seconda vita, provenienti da 148 Nissan Leaf , la macchina elettrica più venduta al mondo. 'Attraverso ...

Raggi e lo Stadio della Roma : 'Se verifiche ok - si andrà avanti' : 'Se lo stadio si farà? Adesso vedremo, c'è un'attività di verifica: se tutto risponderà e sarà rispettato, immagino si andrà avanti'. Lo dice la sindaca di Roma, Virginia Raggi, parlando del progetto ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Stadio della Roma - Parnasi “ho pagato tutti i partiti” (29 giugno) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Stadio della Roma, rivelazioni shock di Parnasi: "Soldi a tutti i partiti". Europa League, storica vittoria per San Marino (29 giugno 2018)(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 05:10:00 GMT)

Stadio della Roma : Parnasi ai giudici : ' Ho pagato tutti i partiti' : Quasi 14 ore in due giorni, tanto è durato l'interrogatorio del costruttore coinvolto nell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Dai Radicali la smentita: 'Mai ricevuto soldi da Parnasi' -

Stadio della Roma - Parnasi : 'Ho pagato tutti' : in sintesi, quanto avrebbe confermato il costruttore coinvolto nell'inchiesta nel lungo interrogatorio di oggi a Rebibbia - 11 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia e alla fine Luca Parnasi, ...

Stadio della Roma - il costruttore Parnasi : «Ho pagato tutti i partiti» : «Ho pagato tutti i partiti», è quanto avrebbe sostanzialmente confermato davanti agli inquirenti Luca Parnasi, il costruttore Romano interrogato per quasi 11 ore tra mercoledì e giovedì nel carcere di ...

Nuovo Stadio della Roma - il costruttore Parnasi agli inquirenti : "Ho pagato tutti i partiti" : Il costruttore Romano interrogato per quasi undici ore nell'ambito dell'inchiesta sul Nuovo stadio della Roma. Nel corso dell'atto istruttorio, l'indagato avrebbe ammesso, in tema di finanziamenti alla politica, di avere elargito denaro

"Ho pagato tutti i partiti". L'ammissione di Luca Parnasi - il costruttore dello Stadio della Roma : "Ho pagato tutti i partiti", è quanto avrebbe sostanzialmente confermato davanti agli inquirenti, Luca Parnasi, il costruttore Romano interrogato per quasi 11 ore nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Nel corso dell'atto istruttorio, l'indagato avrebbe ammesso, in tema di finanziamenti alla politica, di avere elargito denaro. Dazioni fatte per un tornaconto personale, per accreditarsi, per avere rapporti con tutti i ...

Stadio della Roma - nuovo interrogatorio per Parnasi : Il costruttore sembra intenzionato a collaborare con i magistrati. Nuovi particolari nell'inchiesta sulla realizzazione dello Stadio -