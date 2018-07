Spiagge sicure | l’annuncio di Salvini | “Soldi sequestrati alle mafie per combattere

Spiagge sicure - Salvini copia Alfano : direttiva ai prefetti contro gli ambulanti e poco altro : Le anticipazioni del piano "Spiagge sicure" di Matteo Salvini: una direttiva ai prefetti e una richiesta alla Guardia di Finanza perché intensifichi i controlli sulle Spiagge italiane. Nessun provvedimento normativo "speciale" e niente fondi aggiuntivi per le attività di "sicurezza": si spera nella "buona volontà" di Sindaci e vigili urbani.Continua a leggere

Commercio : Ascom Venezia - sì a ‘Spiagge sicure’ - ma le multe da sole non funzionano : Venezia, 25 giu. (AdnKronos) – “Siamo favorevoli alla linea dura e quindi al piano di Salvini, anche se riteniamo che le multe siano inefficaci perché non vengono pagate. Basti pensare che nel Comune di Venezia sono ben 50 i milioni di euro evasi. Come soluzione siamo più favorevoli al sequestro delle merci e possibilmente alla diffida di tornare nei luoghi dove si è stati trovati a vendere capi falsi, come anche ...

Commercio : Ascom Padova - bene il progetto 'Spiagge sicure' (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Per Bertin quindi "Ben venga dunque la direttiva del Viminale “Spiagge sicure”, che promette tolleranza zero per ambulanti abusivi, ma anche per chi compra la loro merce e per chi, in qualunque maniera (affitto di locali, logistica, ecc.) ne favorisce la proliferazione".

Commercio : Ascom Padova - bene il progetto ‘Spiagge sicure’ (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Per Bertin quindi “Ben venga dunque la direttiva del Viminale ‘Spiagge sicure”, che promette tolleranza zero per ambulanti abusivi, ma anche per chi compra la loro merce e per chi, in qualunque maniera (affitto di locali, logistica, ecc.) ne favorisce la proliferazione”. ‘Personalmente ‘ continua Bertin ‘ vedo con favore il fatto che il piano del Viminale preveda ...

Spiagge sicure - ecco il piano Salvini : multe a chi compra dagli ambulanti. Vietati massaggi e tattoo : multe a chi acquista dai venditori ambulanti capi falsi, ma anche chi paga per ottenere un massaggio o un tatuaggio praticato sotto l'ombrellone. E un faro acceso su chi affitta ai «vu...

“Spiagge sicure” - piano del Viminale : multe a chi compra da ambulanti : “Spiagge sicure”, piano del Viminale: multe a chi compra da ambulanti La direttiva vuole introdurre sanzioni per chi acquista dai venditori sui litorali e per chi paga per massaggi o tatuaggi. Previsti più controlli su tutta la filiera del falso e una maggior collaborazione tra forze dell’ordine e polizia ...