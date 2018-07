Spiagge sicure - ecco il piano di Salvini : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – – Più fondi alle prefetture delle località turistiche contro l’abusivismo commerciale. Lo prevede una circolare del ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha presentato al Viminale il ‘piano Spiagge sicure’ per l’estate 2018. Una direttiva, ha spiegato, “che ha a che fare con la vita reale di qualche milione di italiani in vacanza e con quella di tanti ...

Piano Spiagge sicure 2018 - Salvini : “Nuove risorse contro l’abusivismo commerciale” : “Ci sarà il coinvolgimento diretto degli enti locali, quindi ci sarà il protagonismo dei sindaci, degli assessori, che applicheranno ancor di più il daspo urbano, introdotto dal precedente governo, per le aree ad alta densità turistica. Uno strumento che permetterà di sanzionare ed intervenire in alcune zone che, dal Nord al Sud dell’Italia, sono infestate da abusivismo commerciale, sanitario e non solo. Così il vicepresidente del ...

Spiagge sicure - l’annuncio di Salvini : “Soldi sequestrati alle mafie per combattere abusivi e massaggiatori” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia l'arrivo della direttiva 'Spiagge sicure' per combattere il commercio abusivo sulle Spiagge italiane. Oltre alle sanzioni già previste, Salvini annuncia che la norma prevede l'impiego di "alcuni milioni di euro che arrivano dal Fondo unico giustizia, soldi sequestrati ai mafiosi: dalla mafia arriveranno sulle nostre Spiagge per pagare gli straordinari agli agenti della polizia locale".Continua a ...

Spiagge sicure - Salvini copia Alfano : direttiva ai prefetti contro gli ambulanti e poco altro : Le anticipazioni del piano "Spiagge sicure" di Matteo Salvini: una direttiva ai prefetti e una richiesta alla Guardia di Finanza perché intensifichi i controlli sulle Spiagge italiane. Nessun provvedimento normativo "speciale" e niente fondi aggiuntivi per le attività di "sicurezza": si spera nella "buona volontà" di Sindaci e vigili urbani.Continua a leggere

Commercio : Ascom Venezia - sì a ‘Spiagge sicure’ - ma le multe da sole non funzionano : Venezia, 25 giu. (AdnKronos) – “Siamo favorevoli alla linea dura e quindi al piano di Salvini, anche se riteniamo che le multe siano inefficaci perché non vengono pagate. Basti pensare che nel Comune di Venezia sono ben 50 i milioni di euro evasi. Come soluzione siamo più favorevoli al sequestro delle merci e possibilmente alla diffida di tornare nei luoghi dove si è stati trovati a vendere capi falsi, come anche ...

Commercio : Ascom Padova - bene il progetto ‘Spiagge sicure’ : Padova, 25 giu. (AdnKronos) – “In Italia il giro d’affari del fenomeno dell’abusivismo nel Commercio e nel turismo si attesta intorno ai 22 miliardi di euro con un danno evidente non solo per le imprese che operano nella legalità ma anche per lo Stato che deve rinunciare a 11 miliardi e mezzo di entrate fiscali e previdenziali. Solo nella provincia di Padova ‘ segnala il presidente dell’Ascom ConfCommercio ...

Salvini - operazione Spiagge sicure per contrastare l'abusivismo : Teleborsa, - Pugno duro contro gli ambulanti in spiaggia . Dopo la denuncia di Confesercenti, che ha individuato nel commercio ambulante un giro d'affari di 22 miliardi di euro l'anno, il neo ministro ...

