Spazio | Sir Branson in Puglia | “L’Italia da sempre dimora di innovatori”

meteoweb.eu

: Domani al MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo si terrà il primo dei tre incontri sull'architettura af… - MaggioliEditore : Domani al MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo si terrà il primo dei tre incontri sull'architettura af… - maria_micola : RT @WineNewsIt: A #pranzo la versione 2006 dello #Champagne cuvée #WinstonChurchill @PolRogerEpernay, figlia di un'ottima annata: possiede… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) E’ approdato inSir Richard, fondatore del Gruppo Virgin tra i primi ad aver lanciato la sfida del turismo spaziale. Da quanto riporta l’Agenzia Spaziale Italiana sul suo sito istituzionale, il magnate britannico ha incontrato il Cavaliere del Lavoro Vito Pertosa, fondatore del Gruppo Angel, presso la sede di Sitael a Mola di Bari, in. L’Asi riferisce che in questa occasione, Nicola Zaccheo, amministratore delegato di Sitael, Dan Hart, amministratore delegato di Virgin Orbit, George Whitesides, amministratore delegato di Virgin Galactic, e Enzo Giorgio, amministratore delegato di Altec, hanno firmato due importanti accordi di collaborazione alla presenza della Ministra per il Sud, Barbara Lezzi, del presidente della Regione, Michele Emiliano, del presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, e del Presidente di ...