Spazio | Battiston | “Virgin Galactic rafforza la Space Economy Italiana”

(Di venerdì 6 luglio 2018) “Penso che i voli suborbitali siano un elemento importante nel futuro utilizzo dello”. A scandirlo è stato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto, dopo la firma dell’accordo oggi a Bari con il Ceo di Virgin, George Whitesides. “La nostra partecipazione a questa entusiasmante operazione è il chiaro segnale che l’Italia è in prima linea nella newche sta cambiando il nostro futuro e rende loaccessibile a più investitori” ha commentato. “Non a caso, proprio due giorni fa, in occasione del trentesimo anniversario dell’Asi, abbiamo annunciato il lancio del primo fondo italiano per gli investimenti nello” ha ricordato il numero uno dell’Agenzia sottolineando che “il turismo spaziale, la manifattura spaziale, i servizi in orbita sono temi ...