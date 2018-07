S&P taglia stime Pil Italia ' 18 a 1 | 3% | rischio è politica interna

Pil : S&P taglia stima Italia a +1 - 3% per il 2018 - +1 - 2% in 2019 : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – S&P taglia la stima del pil per l’Italia all’1,3% per quest’anno contro +1,5% previsto in precedenza. Per il 2019 l’agenzia di rating stima una crescita dell’1,2% e dell’1% per il 2020. Lo rende noto l’agenzia di rating internazionale. “Visto la mancanza di riforme strutturali per dare una spinta alla produttività ci aspettiamo che la crescita economica in ...

Pil : S&P taglia stima Italia a +1 - 3% per il 2018 - +1 - 2% in 2019 : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – S&P taglia la stima del pil per l’Italia all’1,3% per quest’anno contro +1,5% previsto in precedenza. Per il 2019 l’agenzia di rating stima una crescita dell’1,2% e dell’1% per il 2020. Lo rende noto l’agenzia di rating internazionale. “Visto la mancanza di riforme strutturali per dare una spinta alla produttività ci aspettiamo che la crescita economica in ...

S&P taglia le stime sulla crescita italiana all'1 - 3% - da 1 - 5% - : L'agenzia di rating americano Standard&Poor's ha tagliato le stime di crescita dell'Italia dall'1,5 all'1,3% nel 2018 e confermato all'1,2% quelle per il 2019. Per l'agenzia di rating «la politica interna è principale rischio per l'outlook economico» del Paese, e il risultato delle ultime elezioni «suggerisce che è improbabile che riforme strutturali siano messe in atto per i prossimi ...

S&P taglia stima Pil Italia 2018 a 1 - 3% : S&P taglia la stima del Pil Italiano all'1,3% per quest'anno, da 1,5% precedente, e mantiene l'1,2% per il 2019. Lo si legge in un report dell'agenzia, secondo cui "l'incertezza sulle politiche e il ...

S&P taglia la stima del Pil dell’Italia nel 2018 : politica interna principale rischio : In assenza di riforme strutturali per sostenere la produttività, l'agenzia «prevede che la crescita resterà bassa» ...