S&P taglia stima Pil Italia 2018 a 1 | 3%

"Il rischio principale è l'incertezza del governo". S&P taglia le stime del Pil dell'Italia : L'agenzia di rating Standard & Poor's taglia la stima del Pil italiano all'1,3% per quest'anno (dall'1,5% precedente) e mantiene l'1,2% per il 2019. Lo si legge in un report dell'agenzia, secondo cui "l'incertezza sulle politiche e il commercio porterà probabilmente a una crescita più lenta degli investimenti".Secondo S&P "la politica interna è il principale rischio", pesa in particolare "l'incertezza sulla ...