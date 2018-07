Sorpreso sul camion con i tre figli | i vigili gli ritirano la carta di circolazione

F1 - Horner fiducioso sul rinnovo di Ricciardo : “lo conosco da molti anni - sarei Sorpreso se andasse via” : Il team principal della Red Bull ha parlato del futuro del pilota australiano, sottolineando che rimarrebbe sorpreso se Ricciardo decidesse di andare via Il futuro di Daniel Ricciardo sarà con la Red Bull, è questa la sensazione di Christian Horner, convinto che alla fine l’australiano accetterà la proposta di rinnovo del team di Milton Keynes. Photo4 / LaPresse A sottolinearlo è lo stesso dirigente britannico nel corso di ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : risultati 6 giugno. Piove ancora - rischio rinvio a domani. Nadal Sorpreso da Schwartzman : 0-1. Del Potro-Cilic in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Roland Garros 2018 (mercoledì 6 giugno). Oggi si disputano i quarti di finale della parte alta dei due tabelloni, lo spettacolo è assicurato. Gli appassionati italiani hanno ancora negli occhi l’impresa di Marco Cecchinato che ha sconfitto Novak Djokovic qualificandosi alle semifinali dove incrocerà Dominik Thiem, giustiziere di Alex Zverev. Oggi conosceremo gli giocherà l’altra semifinale ...

Napoli - Insigne Sorpreso dall’arrivo di Ancelotti : “mi fa un certo effetto vederlo sulla nostra panchina” : Lorenzo Insigne ha parlato dell’arrivo di Ancelotti sulla panchina del Napoli, sottolineando come gli faccia un certo effetto L’addio di Sarri e l’avvento di Ancelotti, un colpo sorprendente anche per Lorenzo Insigne. Il giocatore azzurro, attualmente in ritiro con la Nazionale italiana, è rimasto a bocca aperta per questo show del presidente De Laurentiis, riuscito a portare sulla panchina del Napoli un top della ...

MotoGp - Pedrosa Sorpreso del secondo posto in griglia : 'vi dico perché è un risultato inaspettato' : Peggior risultato in carriera a Jerez per il campione del mondo, che aveva sempre ottenuto la prima fila in tutte le sue partecipazioni alla gara spagnola. Crutchlow invece torna in pole position ...

Incidente sulle Alpi svizzere - il fratello di una delle vittime : “Se a quella quota vieni Sorpreso da una tempesta non hai chance” : “Hanno cambiato percorso nella speranza di raggiungere il rifugio ancora con il bel tempo, ma a 550 metri dalla meta sono rimasti bloccati dalla tempesta. La polizia Svizzera ci ha confermato che erano tutti ben equipaggiati, ma se a quella quota vieni sorpreso da una tempesta non hai chance“: lo ha raccontato Giovanni Paolucci, fratello di Betti, una delle tre vittime bolzanine, che hanno perso la vita domenica in un tragico ...

Tragedia sulle Alpi - gruppo alpinisti Sorpreso da una bufera di neve : tutti italiani i 5 morti : Sono tutti italiani i cinque morti nella Tragedia avvenuta tra domenica e lunedì nella zona della Pigna d'Arolla, sulle Alpi svizzere: lo fa sapere la Farnesina, secondo cui l'Ambasciata d'Italia a ...