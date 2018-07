Sindacati e imprese | “Accelerare su rinnovo somministrazione”

sportfair

(Di venerdì 6 luglio 2018) Roma, 6 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Accelerare la ‘partita’ suldel contratto collettivo nazionale di lavoro della somministrazione. E’ il messaggio che è arrivato oggi daal convegno di presentazione del secondo rapporto sul benessere e sulla qualità della vita lavorativa dei lavoratori in somministrazione di Ebitemp, tenutosi a Cnel. Bisogna “Riprendere immediatamente il tavolo -ha spiegato il segretario generale aggiunto della Cisl, Luigi Sbarra- per rinnovare il contratto collettivo della somministrazione. Più spazi lasciamo come parti sociali, più il tentativo è di invadere l’autonomia del sistema bilaterale con interventi regolatori e di legge che molte volte producono danni”. Un intervento che ha trovato subito la sponda di Alessandro Ramazza, presidente di Assolavoro, l’associazione nazionale di ...