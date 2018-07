Sindacati e imprese : “Accelerare su rinnovo somministrazione” : Roma, 6 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Accelerare la ‘partita’ sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della somministrazione. E’ il messaggio che è arrivato oggi da Sindacati e imprese al convegno di presentazione del secondo rapporto sul benessere e sulla qualità della vita lavorativa dei lavoratori in somministrazione di Ebitemp, tenutosi a Cnel. Bisogna “Riprendere immediatamente il tavolo -ha ...

Sindacati e imprese : “Accelerare su rinnovo somministrazione” : Roma, 6 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Accelerare la ‘partita’ sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della somministrazione. E’ il messaggio che è arrivato oggi da Sindacati e imprese al convegno di presentazione del secondo rapporto sul benessere e sulla qualità della vita lavorativa dei lavoratori in somministrazione di Ebitemp, tenutosi a Cnel. Bisogna “Riprendere immediatamente il tavolo ...

Il decreto dignità non soddisfa le piccole imprese. Sindacati prendono tempo : Non sono passate 24 ore dall' approvazione del decreto dignità da parte del Governo, fortemente voluto dal vicepremier Luigi Di Maio, ma già piovono molte critiche sul provvedimento, che sembra non ...