Silverstone | Hamilton | Bottas e Vettel nelle FP1

F1 – Terminate le Fp1 a Silverstone : Hamilton inizia col turbo davanti al suo pubblico [TEMPI] : Lewis Hamilton domina la prima sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna, Vettel miglior ferrarista Lo spettacolo a casa di Lewis Hamilton è inizia to: i piloti della F1, reduci dalla gara del Red Bull Ring, sono tornati i pista, sul circuito di Silverstone per la prima sessione di prove libere del Gp di Gran Bretagna. davanti al suo pubblico , è Lewis Hamilton il più veloce delle Fp1, col tempo di 1.27.487: alle spalle dl ...

F1 - Ricciardo prepara uno scherzetto ad Hamilton a Silverstone : “potrei rubare la vittoria a Lewis” : Il pilota della Red Bull ha parlato del prossimo Gran Premio di Silverstone, rivelando di voler sottrarre la vittoria a Lewis Hamilton Non c’è tempo per distrarsi, la Formula 1 infatti regala il decimo appuntamento del Mondiale 2018 che si svolgerà sul circuito di Silverstone. Photo4 / LaPresse Un’occasione da non perdere per la Mercedes che, sulla propria pista di casa, proverà a riscattare il doppio passo falso arrivato in ...