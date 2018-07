DONNA UCCISA A CETONA : MARITO TROVATO IMPICCATO/ Ultime notizie Siena : aveva confessato omicidio al fratello : DONNA UCCISA a CETONA : MARITO ricercato e poi TROVATO IMPICCATO . La 40enne trovata soffocata in casa, trovata l'auto del MARITO , poi la tragica scoperta. Le Ultime notizie (Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 18:00:00 GMT)

Siena - donna uccisa in casa : il marito trovato impiccato a un albero. Pasticcere 50enne strangola moglie e si uccide nel messinese : Una donna quarantenne è stata uccisa in casa a Cetona (Siena) e il marito è stato trovato poco dopo nelle vicinanze impiccato a un albero, non lontano dalla sua auto abbandonata....