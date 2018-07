Sicurezza Videosorveglianza in tutti i 377 comuni sardi

Videosorveglianza - targa system - controlli di vicinato : ecco il Patto per la Sicurezza urbana : Firmato in Prefettura il 'Patto per l'attuazione della sicurezza urbana' tra il sindaco Michele de Pascale e il prefetto di Ravenna Francesco Russo. Il Patto, collocandosi nell'ambito degli strumenti ...