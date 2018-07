Sicurezza | ENEA guiderà programma NATO per prevenire attacchi terroristici

Sicurezza : ENEA alla guida del programma NATO per prevenire attacchi terroristici : Al via il progetto EXTRAS della NATO che punta a sviluppare un sistema capace di sventare attacchi terroristici sui mezzi pubblici. Coordi NATO dall’ ENEA insieme all’Istituto di Fisica Nucleare di Vinca (Serbia) il progetto utilizzerà la spettroscopia laser per individuare in tempo reale la presenza di esplosivi in infrastrutture come aeroporti, stazioni ferroviarie e metropolitane. “ ENEA è impegnata da anni in attività di Sicurezza a livello ...

ENEA : consegna della prima etichetta di qualità in Italia per la Sicurezza sismica degli edifici : Venerdì 29 giugno, ore 18, a Osimo (Ancona) è in programma la consegna della prima etichetta in Italia per la sicurezza sismica degli edifici, il “Marchio di qualità Sisma Safe”, presso la nuova sede del Centro Nazionale della Lega del Filo d’Oro, l’associazione punto di riferimento in Italia per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e per le loro famiglie (Via Linguetta 3, Osimo). La cerimonia, alla quale interverranno ...